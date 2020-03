Un caso positivo de Dengue de una mujer se dio a conocer en Humboldt

La mujer quien tras dar quien tras a dar a luz en el hospital Iturraspe de Santa Fe presento cuadros febriles que sorprendieron a los especialistas ante los analisis que se le realizaron dio que la misma tenia Dengue la sra mayor de edad tras el parto fue traida nuevamente al pueblo y se informo desde Sta Fe al A.A.M.Co para que sea atendida y aislada para que tenga un tratamiento acorde a estas circuntanciasLa sra dijo que debe ser un contagio de un familiar que vino de visita a la localidad desde Bolivia con mas razón se debera saber donde circulo esta persona en casas de familia para ver si hay otros que esten infectados Al igual que la fiebre amarilla, no es contagiable de persona a persona. Su transmisión sólo se puede presentar de humano a mosquito y de mosquito a humano.La comuna comenzara a fumigar y dio a conocer a los medios que se haga la limpiezas de patios y descacharros para prevención y ver si esto no es autoctono .

