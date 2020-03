Comuna Humboldt suspenden hasta el 1°de abril por licencias de conducir y otros informes

La Comuna de Humboldt, informa a todos los vecinos, que adhiere, a lo dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en su Disposición NªD1- 2020-109, y a la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe,, a través de la disposición Nº 0004/2020 en el marco de la Emergencia pública en materia sanitaria de la pandemia Covid 19 , por lo que el Centro de Licencias de Conducir suspende, hasta el 1 de Abril del corriente año:

