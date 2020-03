INFORMACIÓN IMPORTANTE. La Comuna de Humboldt informa que debido a la emergencia, se suspende hasta nuevo aviso la recolección diferenciada de cartón y vidrio los sábados por la tarde, y de botellas plásticas, latas de aluminio y envases tetra los días miércoles. Se recomienda guardar en los domicilios hasta que se pueda reiniciar la misma. Además se solicita sacar a los cestos por la noche los residuos orgánicos y la basura general, ya que se modificará el horario de recolección a partir de mañana Sábado, y se realizará entre las 5 y 8 hs. , y se retomará el día miércoles en el mismo horario. El Domingo, lunes y martes feriado, no habrá recolección.

