Información importante de la Comuna y el Samco Humboldt ver aqui importante

INFORMACIÓN IMPORTANTE. LA COMUNA DE HUMBOLDT Y EL SAMCO LOCAL informan que en el día de la fecha, desde el Samco local se activó el protocolo de toma de muestra para coronavirus de un caso sospechoso que viajó al exterior

El paciente desde su llegada se encuentra en aislamiento estricto como demanda la ley.

Esperando los resultados en unos días,

solicitamos y recordamos extremar las medidas de aislamiento social y de prevención.

Por ley de confidencialidad del paciente se reserva su identidad.

