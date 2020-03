Por el tema Coronavirus lo que menos uno puede suponer que en la localidad de Cavour se produzca un problema por no acatar la orden Un camionero golpeó al presidente Comunal de Cavour Marcelo Cerutti por solicitarle que no transite por el pueblo este reacionó insultando luego fueron hasta un lugar donde Cerutti nuevamente fué increpado esta vez acompañado por mas personas entre ellos una mujer que ataco con un objeto contundente y el resto a golpes de puños esto hizo que tras la golpiza Cerutti debio ser atendido por profesionales de Humboldt como se ve las fotografias fueron tomadas para seguramente hacer la denuncia

