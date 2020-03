Un menor de 2 y otro de 4 años tiene CORONAVIRUS EN ESPERANZA Y HELVECIA se certificó recientemente en la Prov. de Santa Fe

Dos nuevos casos de coronavirus fueron confirmados recientemente en la provincia de Santa Fe. Corresponden a dos niños de 2 y 4 años de edad, informó la secretaria de Salud, Sonia Martorano en conferencia de prensa. Al momento, suman 15 los infectados.

Según detalló la funcionaria, los menores afectados son oriundos de las localidades de Helvecia y Esperanza. Ambos se encuentran en buen estado, bajo aislamiento ambulatorio -es decir, cumpliendo tratamiento en sus respectivos domicilios- y con muy buena evolución.

Al cierre del informe (18 horas) se descartaron 64 casos, otros 90 son catalogados como «sospechosos» y continúan en estudio, mientras que 15 fueron positivos. Cabe recordar que de los casos confirmados, ocho son en Rosario, dos de Gálvez, y uno proveniente de cada una de las siguientes localidades: Santa Fe, Helvecia, Esperanza, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela.

Please follow and like us: