Falleció en Humboldt Aurora María Bogado de Gómez (Coca), 86 años, recibieron sepultura 17:30 hs en el cementerio de Humboldt, Servicio Empresa Marcelo Furlotti

Al no haber en algunos casos velatorios y el traslado al cementerio esta regida por medidas adheridas al cuidado y protección por el tema coronavirus solo damos datos de quien falleció y en algunos casos un dia despues de la sepultura ante solicitud de nuestros habituales visitantes a la pagina .