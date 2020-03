CEIH :MECÁNICOS DE HUMBOLDT Telmo Alberto  Müller, “ PICHICÚ”

MECÁNICOS DE HUMBOLDT

Compartimos la historia y fotos de Telmo Alberto Müller, “ PICHICÚ, gentileza de su familia. Un especial agradecimiento a su hija Susana María Müller y nieta Cristina Gómez Cristi Gómez Susi Muller

Telmo Alberto Müller, “ PICHICÚ”, nació en la localidad de Humboldt el 21 de Marzo de 1.937. Hijo de agricultores, don Juan Müller y doña María Regina Schulte. Su niñez, transcurrió primeramente en la localidad de Nuevo Torino, donde comenzó la escuela primaria y que terminó en el Colegio “San José” de Humboldt , ya que su familia se trasladó a esta localidad, domiciliándose en calle San José 1728. Sus estudios secundarios los realizo en el colegio” San José” de Esperanza. Al terminar la secundaria estudió por correo, Mecánica Diesel. Comenzó a reparar tractores en la casa de sus padres, en una precaria herrería y casi al aire libre,. Por esos años eran los Pampa, Lanz Buldog, Hanomag y muchos más que entraban en la mecánica pesada. Hasta que en el año 1957, realizó el Servicio Militar, en Guadalupe, provincia de Santa Fe. Allí, se desempeña como mecánico haciendo valer su profesión. Regresa en 1958, luego de la revuelta del gobierno de esos años. A su regreso, construye con mucho esfuerzo, un edificio ,en San José 1683 (actualmente Veterinaria “San Francisco de Asís” de Dr. Raúl Kröhling) el cual sería su taller, al que denominó AGROMECÁNICA MÜLLER. Luego de haber formado su taller, fue agente oficial de Lubricantes ESSO y representante Vendedor de tractores Hanomag para la casa Bolatti de la provincia de Santa Fe .Un 25 de Abril de 1964, contrae matrimonio con Beatriz Magdalena Amherdt, oriunda de Santa María Norte. De dicha unión, nacen dos hijos. El 17 de febrero de 1965, Telmo Alberto Müller (Hijo) y el 17 de Junio de 1967, Susana María Müller. Vivió con su Esposa e hijos, en la localidad de Humboldt hasta 1972, donde decide comprar fracción de campo en Colonia Nueva y dedicarse a pleno a la agricultura. Así, hasta los restantes días de su vida, vividos en el campo. Como el mismo se definía “Un Gringo de Potrero”. Participó muchos año en la comisión del círculo de Ajedrez y también en la comisión de AFA de Humboldt y Rosario. El 15 de Marzo de 2006, fallece su esposa Beatriz. El siguió viviendo en el campo, rodeado de sus amados Fierros, como el mismo, siempre decía. Su apodo PICHICÚ, se lo adjudicó un viajante de repuestos e ingeniero mecánico don José Arce. El apodo se lo regaló, porque don José decía que él era el “Indio cacique de los Pampa”; y en La Pampa, estaba la tribu de los indios Pichicú. De esta sencilla historia, nace su reconocido apodo. En su taller prepararon y acondicionaron, la mayoría de las máquinas que desfilaron en el “Centenario de Humboldt”. Telmo, fallece un 17 de Julio de 2018.

Foto 1: Primer taller en casa de sus padres en calle San José 1728 de la localidad de Humboldt. En el trabajaba prácticamente al aire libre en una precaria herrería. La camioneta celeste pertenecía a su padre don Juan Müller. Los tractores que vemos , son los que el arreglaba.

Foto 2: Primer taller en casa de sus padres en calle San José 1728 de la localidad de Humboldt. En el trabajaba prácticamente al aire libre en una precaria herrería. La camioneta celeste pertenecía a su padre don Juan Müller. Los tractores son los que el arreglaba. En la foto podemos apreciar al fondo un aserradero propiedad de Juan Müller, su apdre.

Foto 3: Primer taller en casa de sus padres en calle San José 1728 de la localidad de Humboldt. En el trabajaba prácticamente al aire libre en una precaria herrrería. La camioneta celeste pertenecía a su padre don Juan Müller. En la foto Don Juan Müller, Telmo Múller junto a su perra y René Schleppi.

Foto 4: Participación en la exposición realizada en el patio del Instituto “Centenario de Humboldt” en adhesión a los Festejos del “Centenario de Humboldt” – Año 1968.en la foto Telmo Múller y Jorge Reutemann.

Foto 5: Participación en la exposición realizada en el patio del Instituto “Centenario de Humboldt” en adhesión a los Festejos del “Centenario de Humboldt” – Año 1968. Agente de Lubricante “Esso” Telmo Müller,Podemos observar en el fondo el edificio de la Biblioteca Popular “Beck y Herzog”.

Foto 6: Participación en la exposición realizada en el patio del Instituto “Centenario de Humboldt” en adhesión a los Festejos del “Centenario de Humboldt” – Año 1968, El cartel al fondo que dice: AGROMECÁNICA MÜLLER fue pintado por Fermín “Pocho” Hilgert.

Foto 7: Participación en el desfile de maquinarias realizado en Avda.Libertad en adhesión a los Festejos del “Centenario de Humboldt” – Año 1968 Tractor: FORDSON. Eugenio Müller, René Schleppi y Telmo Múller .

Foto 8: Participación en el desfile de maquinarias realizado en Avda.Libertad en adhesión a los Festejos del “Centenario de Humboldt” – Año 1968 Telmo Múller tratando de poner en marcha el tractor que se había parado.

Foto 9: Participación en el desfile de maquinarias realizado en Avda.Libertad en adhesión a los Festejos del “Centenario de Humboldt” – Año 1968- Cosechadora del año 1907.

Foto10: Primer taller en casa de sus padres en calle San José 1728 de la localidad de Humboldt.En la foto Telmo Mülller y su amigo Avelardo “Goyo” Bologna.

Foto 11 y 12:En la foto Telmo Mülller tiene aproximadamente 70 años, en la foto junto a un auto perteneciente a Zanatta, el esta tal cual lo conocimos y recordamos con sus clásicos jardineros, confeccionados por su hija.

Foto 12: Telmo Müller Junto a Jorge “Cachilo” Pfening, Nos cuentan sus familiares que a ambos los unía la pasión por los fierros en una exposición. El auto que vemos en la foto es un auto de carrera con motor de avión, hecho por Don Juan Alesso de la localidad de Esperanza..