En relación al corte de pasto en las viviendas de la Localidad, la Comuna de Humboldt informa que quienes realizan esta tarea por cuena propia, podrán hacerlo todos los días DENTRO DE SU PATIO, reservándose solo los días jueves y viernes para cortar en el FRENTE DE LAS VIVIENDAS, evitando coincidir con su vecino de proximidad. Para el caso de aquellos que recurren a sevicios de terceros ( parqueros ) para esta tarea, estarán autorizados los días lunes y martes, y podrán hacer el corte tanto DENTRO como FUERA de la propiedad. En todos los casos se solicita sacar el pasto embolsado y siempre que al otro día haya recolección de residuos. También en todos los casos, la tarea deberá quedar concluída o suspendida a las 18 hs. , coincidente con el cierre de comercios. También se recomienda no descuidar el tema del descacharrado permanente de los patios, máxime después de una lluvia que deposita agua en todos los elementos cóncavos.

