Informe Biblioteca de Humboldt para las bases del x Concurso Literario Nacional

¡ATENCIÓN! BASES DEL X CONCURSO LITERARIO NACIONAL ACTUALIZADAS: DEBIDO AL COVID-19 SE HABILITA LA RECEPCIÓN DE CUENTOS VIA MAIL, DETALLÁNDOSE MAS ABAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA.

BIBLIOTECA POPULAR BECK-HERZOG

SAN MARTIN 1632- HUMBOLDT (SANTA FE)

03496-480417 – bibliohumboldt@arnet.com.ar

X CONCURSO LITERARIO NACIONAL

ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA POPULAR BECK-HERZOG

“ESE AMOR QUE NO PUDO SER”

Auspician este evento: MUTUAL REGIONAL “CENTENARIO DE HUMBOLDT”

MUTUAL DEL CLUB JUVENTUD UNIDA DE HUMBOLDT

MUTUAL DEL CLUB ATLÉTICO SARMIENTO DE HUMBOLDT

BASES

• La participación está abierta a argentinos de 16 años en adelante.

• Género: NARRATIVA: CUENTO

• Las obras deberán estar escritas en idioma nacional en hoja formato A4 (210x297mm) a máquina o Arial 12 a doble espacio sobre una sola cara del papel, márgenes de 2,5 cm y tendrán una extensión máxima de tres páginas.

• Las obras deben ser originales, inéditas, no haber sido premiadas, ni presentadas en ediciones anteriores ni en otros concursos pendientes de resolución.

• Los trabajos se presentarán por duplicado y deberán estar firmados con seudónimo, debiéndose adjuntar un sobre cerrado en el que figure en su frente externo el o los título/s de los trabajos presentados y el seudónimo elegido. En su interior una hoja en la que constará nombre y apellido del autor, domicilio, localidad, código postal, dirección de mail, teléfonos o lugar donde dejar mensajes.

• El tema del certamen deberá cumplir con la consigna: “ESE AMOR QUE NO PUDO SER”. Las obras podrán pertenecer a cualquiera de los subgéneros: policial, fantástico, realista, realismo mágico, ciencia-ficción.

• Los trabajos pueden ser entregados personalmente en la Biblioteca Popular Beck-Herzog, de Humboldt, o remitidos por correo postal a la siguiente dirección:

Biblioteca Popular Beck-Herzog, San Martín 1632, C.P. 3081, Humboldt, Provincia de Santa Fe, Argentina. El plazo de recepción vence el 30 de Abril de 2020. (Se tendrá en cuenta la fecha del matasellos)

• DEBIDO AL COVID-19 SE HABILITA LA RECEPCIÓN DE CUENTOS VIA MAIL :

• Deberán enviar un archivo adjunto Word o PDF con el cuento, firmado con seudónimo, cuyo nombre será el título del cuento, sin revelar la identidad del autor. Otro archivo que deberá llamarse DATOS-(NOMBRE DEL CUENTO) con los datos personales del autor. Momentáneamente el TE 03496-480417 no atiende llamadas dado que la Biblioteca se encuentra cerrada hasta tanto se levante la cuarentena.

El Jurado estará integrado por escritores y profesores de letras de reconocida trayectoria regional. Sus nombres serán difundidos con el fallo de los mismos.

• Se establecen 1º, 2º y 3º premio, y la cantidad de menciones que el jurado determine.

• El PRIMER premio constará de $ 5.000, un libro y diploma; el SEGUNDO, de $ 4.000, un libro y diploma, y el TERCERO, de $ 3.000, un libro y diploma; todas las menciones recibirán diploma.

• Se establece un PREMIO ESPECIAL para la mejor obra de autores locales; en caso de coincidir con alguno de los premios establecidos anteriormente, será acreedor de ambos premios.

• Los premios serán entregados en una ceremonia pública a celebrarse en la localidad de Humboldt, durante la segunda quincena del mes de julio 2020, en el local de la Biblioteca Popular Beck-Herzog; la fecha y hora serán comunicados a los premiados con antelación. SI LOS GANADORES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PREMIO RESIDEN EN LA PROVINCIA DE SANTA FE O EN ALGUNA DE LAS PROVINCIAS LIMÍTROFES O EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, DEBERÁN ASISTIR AL ACTO DE PREMIACIÓN PARA HACERSE ACREEDORES DEL MISMO.

• Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por los organizadores y comunicada a los jurados. La participación en el certamen implica el conocimiento de estas Bases, la omisión o violación de alguno de los requisitos producirá la exclusión automática del participante. Los trabajos recibidos no serán devueltos.

• Ante cualquier duda comunicarse al teléfono 03496-480417, 03496-15577739, en el horario de 9 a 12hs y de 17:00 a 20:00 hs. o la siguiente dirección de mail: bibliohumboldt@arnet.com.ar