Senadores provinciales donarán el 50 por ciento de su sueldo para luchar contra el coronavirus

h]ttps://senadosantafe.gob.ar/noticias/senadores-provinciales-donaran-50-ciento-su-sueldo-luchar-contra-coronavirus

[https://drive.google.com/a/senadosantafe.gob.ar/uc?id=0B5SIu0KnngdoWkQ1UnJQSnRzYU0&export=download]