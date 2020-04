31/3/2020 Hugo Chiabrando En su último día como Secretario Administrativo de la Comuna de Felicia tras 47 años de labor

Hoy, 31 de Marzo de 2020…

Es tu último día como Secretario Administrativo de la Comuna de Felicia, y aunque aún no salió, ya te encontrás en condiciones de obtener el beneficio de Jubilación Ordinaria. Desde mañana, tus días serán distintos, acostumbrándote a esta nueva manera de transitar la vida.

Papá…

Sé lo que significa la Comuna para vos, toda una vida…

Con aciertos y desaciertos, con alegrías y tristezas.

Fui testigo de tus preocupaciones, de tus noches de desvelo, de tus miedos. Sé de tus palabras, pero más aún conozco de tus silencios. Aprendí a leer tus miradas, tan significativas y tan ciertas.

Sé de tus logros, tus historias contadas cientos de veces, las amistades que cosechaste en este camino.

Y tantas, tantas cosas más…

Marianela.

Estamos orgullosos de vos!

TE AMAMOS!