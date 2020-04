Comuna y medicos se reunieron con albañiles, plomeros, gasistas, electricistas y quienes hacen pintura y revestimiento de Humboldt

En la mañana de hoy, junto a personal médico de nuestra localidad mantuvimos una reunión con albañiles, plomeros, gasistas, electricistas y quienes hacen pintura y revestimiento de Humboldt para pedirles que esperen una semana más sin trabajar. Se había dispuesto un espacio más chico y al encontrarnos con tantos asistentes, de apuro fuimos a la Iglesia Evangélica. Entendieron el mensaje y van a apoyar el pedido. Los médicos le dieron recomendaciones para cuando puedan reiniciar los trabajos.





