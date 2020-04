Nuevo Comunicado Comuna Humboldt y Policia local

La Comuna de Humboldt informa que conjuntamente con la Policía local, ha tomado la decisión a partir de mañana miércoles 8 de Abril de PROHIBIR el tránsito en todo tipo de vehículo y peatonal a partir de las 19 hs. . Todo aquel que circulare después de ese horario, sin causa debidamente justificada, correrá el riesgo de ser demorado y su vehículo secuestrado por las autoridades Policiales y Comunales. Esta resolución regirá mientras la situación Sanitaria así lo indique.

