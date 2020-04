Falleció hoy 10 de Abril en la localidad de Humboldt Vilma Beatriz Lauxmann de Nagel 81 años sus restos no son velados por tema ya conocido de Coronavirus y seran inhumados en cementerio de la localidad a la hora 9,30 del viernes 10/4 donde solo se permite participar sus familiares directos

Empresa Marcelo Furlotti

