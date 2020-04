Falleció en Humboldt domingo 12 abril Elsa Elena Fernández, 71 años, recibieron sepultura hoy12/4 10 hs en el cementerio de Humboldt , previo oficio religioso en el cementerio local. Empresa Furlotti

Al no haber en algunos casos velatorios y el traslado al cementerio esta regida por medidas adheridas al cuidado y protección por el tema coronavirus solo damos datos de quien falleció y en algunos casos un dia despues de la sepultura ante solicitud