Falleció en Humboldt a la edad 84 años la señora Maria del Valle Quaranta de Weidmann. Los restos de la señora María del Valle Quaranta de Weidmann recibirán sepultura hoy 17 hs en el cementerio de Humboldt, oficio religioso en el cementerio local. Es un servicio de Empresa Furlotti

Please follow and like us: