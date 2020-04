Desde el Comité de Emergencia queremos agradecer a todos quienes de una u otra forma están colaborando ante esta pandemia que nos aqueja.

*Mutual del Club Atlético Sarmiento y al Sr. Ítalo Emmert

*Mutual Regional Centenario de Humboldt,

*Mutual del Club Juventud Unida de Humboldt,

*Hilgert Hnos.,

*AFA Humboldt

* particulares,

por su colaboración para disponer de un espacio y equiparlo para generar el Centro de Aislamiento para COVID 19;

*Aquellas mujeres que desinteresadamente disponen de su tiempo para cortar y coser batas, cofias, botas y barbijos y preparar jabón;

* Carnave por proveer de huevos para completar los bolsones de mercadería que se están entregando a quienes más lo necesitan. * A Motoclub la 22 por su donación para los bolsones. *A quienes dispusieron su tiempo para colaborar con el armado de los mismos.

* A la comunidad en general que siempre está dispuesta a colaborar.

Please follow and like us: