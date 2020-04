Ruben Pirola Agradece públicamente al equipo que conforman Intendentes, Presidentes Comunales y Grupos de Salud en cada lugar de nuestro departamento

Agradecer públicamente al equipo que conforman Intendentes, Presidentes Comunales y Grupos de Salud en cada lugar de nuestro departamento donde juntos con mi equipo generamos las mejores respuestas posibles para enfrentar esta crisis sin precedentes, como en este caso que llegamos poniendo recursos para equipar a los SamCos locales con material de desinfección tan necesario, entregamos Alcohol en Gel, Lavandina, Jabón de manos, Barbijos y Máscaras Faciales y Detergente.

Agradecer también el trabajo solidario de docentes de la Tecnicatura en Química de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 455, que fabricaron 25 litros de alcohol en gel que incluimos en estos aportes.

#Coronavirus #LasColonias en #Positivo

