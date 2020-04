Ruben Pirola fue elegido nuevamente como Presidente Provisional de la Cámara Alta.

En un hecho sin precedentes, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe sesionó en formato de videoconferencia. En este marco histórico recibí una vez más el reconocimiento de mis pares, quienes me consagraron nuevamente como Presidente Provisional de la Cámara Alta.

“Esta nueva designación que agradezco es fruto de un trabajo sin pausa en el que logramos generar relaciones de valor para entender cómo y dónde se pueden llevar a cabo los procesos de consenso tan necesarios para sumar aquellas soluciones legislativas que en definitiva impactan positivamente en la vida de nuestros vecinos.”

