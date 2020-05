Ing. Agronoma Weder Edit 30 AÑOS de Trabajo en Agricultores Federados Argentinos SCL CCP Humboldt (ver 98 fotos)

01 de MAYO 1990 – 01 de MAYO 2020

Ing. Agronoma Weder Edit

30 AÑOS de Trabajo en Agricultores Federados Argentinos SCL CCP Humboldt

La verdad que resulta increíble que hayan pasado tantos años de aquel primer día que ingresaba al Centro Primario HUMBOLDT de la mano de Telmo Muller Pte. del Centro en ese momento y de Alfredo Mehring miembro del Consejo, siendo recibida por el Gerente Víctor Fritz.

Todo parece un sueño que gracias a Dios se hizo realidad, porque soy nieta de uno de sus socios fundadores, de esos viejos agricultores que revelados a la economía del país se unen a trabajar bajo las normas del cooperativismo.

Fui convocada para hacerme cargo del semillero y comencé compartiendo el mismo escritorio con el Ing. Agr. Brest Diego, ubicado dentro de la ferretería entre los cabo de madera de picos y palas, los royos de soga y a nuestra espalda la pila de dama juanas del depósito del Super.

Todo era a lápiz y papel, tal vez una calculadora y un pinche de archivo, eso era todo lo que teníamos, pero trabajar en ese lugar era un placer con las ocurrencias de Puchi y Cacho, las andanzas de Mario, los chistes de Menchi, la dulzura de Olga, los mates con las masitas rotas de René, la seriedad de Don Ricardo y Héctor, las travesuras de Juli, nos conocíamos todos y además porque los productores eran señores de palabra, “se anotaba en un cuaderno” porque venían a pagar cuando les llegaba el cheque.

Eso que dicen que “nadie es profeta en su tierra”, yo no lo creo así, porque la verdad es que no soy una eminencia, pero logre trabajar en mi pueblo con mi gente. La cooperativa me permitió ser y crecer junto a ella, dándome la posibilidad de capacitarme, desarrollar y aplicar nuevos conocimientos generando en la gente la “CONFIANZA”, haciendo un trabajo escuela, desafiando principios, pero siempre con honestidad y una única palabra… “LA VERDAD” . La misma verdad que no siempre genera amigos, pero si, al menos a mí, me deja dormir muy tranquila y poder mirar a todos de frente, a la cara y directo a los ojos sin bajar la mirada.

Fui la PRIMER INGENIERA MUJER que tuvo Agricultores Federados Argentinos Scl, rompiendo los prejuicios de que es un trabajo de hombres. Solo éramos 15 o 16 Ingenieros en total. Nos reuníamos 3 o 4 veces al año en Rosario, en el 5to piso de calle Rioja, entre paquetes, mampostería y una mesa improvisada. Recibíamos las directivas y luego a trabajar y pasar los resultados. Mis colegas unos genios, que siempre me hicieron sentir la niña mimada del equipo. Con el paso de los años se fueron sumando Ingenieros y hoy somos más de 100.

Seminarios, Viajes, Cursos, Jornadas, Capacitaciones, Ensayos, Charlas, Demostrativos, Forjar conocimiento, Transmitirlo, Ejecutarlo, Planificar, Proyectar, Presupuestar, Proponer, Ayudar, Colaborar, Analizar de acuerdo a las políticas de turno y de mercado las mejores opciones para nuestros asociados.

Me siento muy orgullosa de aquellos primeros chicos con quienes forme el primer grupo de Jóvenes, también a los que fueron sumándose después, viéndolos hoy a cargo de la empresa familiar. Me sume al Grupo de Mujeres. Con ambos hicimos proyectos, trabajamos, colaboramos, enseñamos en las escuelas rurales a realizar huertas orgánicas, a cuidar el agua, talleres de cocina, de conservas, forestamos, y tantas más que pudiera enumerar.

Haciendo extensión fue la mejor manera de relacionarme con la familia rural y hasta por momentos fui cómplice de sus decisiones y psicóloga de sus problemas. Disfrutábamos de los buenos resultados y sufríamos cuando el clima nos jugaba una mala pasada. Formamos una gran familia entre la Cooperativa y sus asociados.

Viví con ellos inundaciones, sequias, granizadas, incendios, recorrimos exposiciones, cosechas record, hasta ganamos Premios Nacionales de Altos Rendimientos. También los acompañe manifestaciones por la 125, en cortes, en plazas, ante los gobernadores, ministros, lo que fuera….. Yo si sabía y se aún hoy, cual es la diferencia entre el Trabajo Rural y la Oligarquía que ellos decían, por lo cual, dentro de mis posibilidades lo hice saber.

Cuando llegue a AFA solo había 4 silos en el centro, una celda, 3 galpones de depósito que compartíamos, una camioneta F100 y se estaba construyendo la celda en la cuña a la vera de Ruta 70….. La vi crecer paso a paso, a llegar a ser lo que es hoy, me sume a cada proyecto y di en ellos lo mejor de mí. Al ir creciendo se fueron sumando nuevos compañeros de trabajo, algunos pasaron, otros quedaron y lamentablemente a otros debimos acompañar a su descanso eterno. Mi familia siempre está a mi lado, porque mi esposo también trabaja en AFA y mis hijos aun siendo bebes venían a recorrer sojas conmigo después de medio día, o me acompañaban a controlar cosechas. Debí volver a mi trabajo a días de dar a luz, aún con los puntos de la cesárea, porque era ABRIL, época de cosecha y siembra y el campo no se detiene.

Tengo en mi memoria miles de anécdotas y vivencias, siempre digo que pudiera escribir un libro…. Vi pasar mucha gente por AFA, algunos que dejaron su impronta, otros que fueron más silenciosos, otros revolucionarios, innovadores, creativos, en fin, es la diversidad misma de la naturaleza humana. Tal como dije antes, la vi crecer y la padecí , porque sufrí las dos veces que se incendió el súper y estuve junto a mis compañeros limpiando, pintando, fregando, para nuevamente resurgir de esas cenizas. Disfrute de las inauguraciones y llore las dos voladuras de los silos agarrada del portón de tejido junto a los chicos de la planta. Pero a la mañana siguiente todos juntábamos chapas y colaboramos con lo que fuera. Nuevamente de pie y dando todo por nuestro trabajo, por AFA Scl., por nuestro pueblo.

Estoy muy orgullosa del EQUIPO de trabajo de AFA Humboldt, de los 5 Ingenieros Agrónomos que están hoy conmigo. Ya no estoy sola, el predio en la ruta incorporo 16 has con infraestructura que fue creciendo con todo lo que lleva colocar un ladrillo sobre otro, se pasó de un lote de soja a un bello monstruo que sigue creciendo. Tenemos 3 oficinas comerciales (Felicia- Humberto 1°- Progreso) sumamos una Feria en Providencia y llegamos al tan ansiado sueño del Semillero, que gracias al Consejo local, recibió el nombre de “Don Telmo” en honor a Telmo Muller quien por años lo proyecto, lo soñó y pudo inaugurarlo y verlo en su esplendor.

Llevo hoy en día el paso de la tercer generación por la cooperativa y todo ha cambiado muchísimo. La tecnología nos invade en todos los ámbitos y si bien nos mantiene mas unidos, informados al instante, nos quita la esencia de las relaciones humana….. el estrechar la mano, la charla, el caminar paso a paso atravesando el campo, la charla pura y franca de lo que nos pasa, de lo que necesitamos, de lo que queremos o merecemos.

Soy una agradecida a la VIDA, a AFA Scl por estos 30 años de desarrollo profesional, a toda la GENTE que conocí, a todos los PROFESIONALES de los que aprendí, a mis COMPAÑEROS de la lucha diaria que le dan brillo a cada mañana, a mi FAMILIA por sus principios a los cuales me aferro y aunque la realidad muchas veces me golpee, agradezco infinitamente a DIOS por no dejarme vencer y continuar por este camino.

INFINITAS GRACIAS DIOS MIO!!!!!!!

Ing. Agrónoma Edit Weder VER AQUI 98 FOTOS