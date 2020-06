Duilio Rohrmann Informa nuevos horarios ULTIMAS MODIFICACIONES

ULTIMAS MODIFICACIONES# En virtud de la decisión Administrativa dictada por el Gobierno Nacional y a la cual hizo adhesión el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sumando nuevas excepciones a la cuarentena extendida hasta el 28 de Junio, el Comité de Emergencia de Humboldt informa que a partir del lunes 8 de Junio, no sin antes contar con los correspondientes protocolos, podrán comenzar a trabajar con atención directa al público, bares y resturantes con un uso máximo de su capacidad del 50% , registro de los asistentes, con reserva previa y por el momento solo para clientes locales. Los horarios serán de domingos a jueves hasta las 22 hs. Y viernes y sábados hasta las 23 hs. , pudiendo a la vez mantener la modalidad “delívery” dentro de los mismos horarios. Se amplía al mismo horario y modalidad a las heladerías. Los Kioscos y comercios de venta de alimentos que así lo deseen, podrán optar por mantener abiertos sus locales todos los días hasta las 22 hs. Los Gimnasios, centro de Pilates y otras actividades físicas con coordinación de personal capacitado, podrán desarrollar sus actividades con espacios adecuados a sus protocolos de lunes a viernes hasta las 22 hs. , para poder dividir los grupos adecuadamente y siempre con alumnos a partir de los 16 años no pudiendo concurrir personas dentro de los grupos de riesgo. Debido a todas estas extensiones horarias, el tránsito quedará restringido a partir de la 00 hs. de todos los días. También quedan habilitados los encuentros familiares y afectivos los días Sábados, Domingos y Feriados de 9 a 19 hs. , recibiendo visitas que no superen los 30 Km. . Las caminatas recreativas, a partir del lunes 8 de Junio, quedan liberadas a los lugares y horarios a elección de cada uno, quedando permanentemente abierto al tránsito el camino del acceso Este, lo que significa a la vez, que las visitas al Cementerio quedan habilitadas en horario corrido hasta las 18 hs. y con acceso vehicular permanente. Por último se recuerda los cuidados individuales que cada uno debe guardar como uso de tapabocas, higiene permanente de manos, ya que la suma gradual de actividades que por un lado es beneficiosa, por otro lado suma riesgos que con lo único que podemos prevenir es siendo INDIVIDUALMENTE MUY RESPONSABLES.