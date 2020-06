A la edad de 70 años, falleció hoy el exfutbolista Oscar “Corcho” Favre.

A la hora 2:20 de esta jornada, en el sanatorio Nosti de la ciudad de Rafaela se registró el fallecimiento de Oscar “Corcho” Fravre, exfutbolista de recordado pasó por Atlético de Rafaela, donde se lo observó como un destacado goleador.

A la hora 11:30 se llevo a cabo el entierro en el cementerio Parque Colonial, donde arribará mediante un servicio a cargo de la empresa Sentir.

En la madrugada del domingo, a los 70 años, falleció Oscar Alfredo Favre, conocido por todo el mundo como «Corcho». Nacido el 13 de febrero de 1950, Favre se convirtió en un símbolo de la Liga Rafaelina de Fútbol por su gran pegada, lo que con el correr de los años lo convirtió en un mito, con miles de leyenda con respecto al movimiento de la pelota cada vez que el «Corcho» la acariciaba con su zurda mágica.

El Corcho debutó en San Lorenzo de Esperanza, jugando luego en Sarmiento de Humboldt, Sarmiento de Resistencia, Sportivo del Norte y Mitre de Esperanza, hasta que en 1975 arribó a Rafaela para jugar en Atlético: «Fue en el ’75. Carlucci y Berlasso volvían de Santa Fe, adonde habían ido a buscar un delantero que no pudieron contratar, y me encontraron en Esperanza, al costado de la ruta. Yo estaba conversando con un amigo y Cacho Carlucci me ofreció venir, aunque Berlasso no estaba muy convencido. Ellos me conocían porque yo había venido a jugar algunas veces el Torneo Nocturno con muchachos de Esperanza, arreglamos y llegué a aquel equipo… Medrán; Miguel Querini, Sola, Pirola y Di Nonno; Zamora, Schiavi y Barbagallo; Muriel, Alessiato y yo. Después vino el Flaco Riberi y posteriormente Juanchi Fernández, pero siempre con esa base de jugadores», recordaba el Corcho en una entrevista con la revista Rafaela Fútbol de hace algunos años.

Después de convertir 122 goles en tres años, Favre se fue a Brown de San Vicente, donde fue campeón de la Liga y de la Provincia, para luego recalar nuevamente en Atlético, pasando posteriormente por Ben Hur, Sportivo Norte, Sarmiento de Humboldt y un nuevo paso por la BH, donde en 1985 se retiró. Fuente Diario Castellanos