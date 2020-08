UNA BUENA La Provincia dispuso congelar las tarifas de la luz hasta fin de año

Por decreto, el gobernador Omar Perotti resolvió mantener el cuadro tarifario vigente desde abril pasado. El interventor de la EPE destacó el ahorro que la medida representa para el sector productivo.

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto Nº 773, mediante el cual se mantiene el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía hasta el 31 de diciembre del corriente año.

Cabe destacar que el congelamiento en los valores de las boletas se dispuso en primer lugar a comienzos de abril, por lo que esta medida representa una prórroga de la anterior.

Al respecto, el interventor de la EPE, Mauricio Caussi, detalló que “esto implica, en particular para el sector productivo, un ahorro adicional en materia energética de unos mil millones de pesos, aproximadamente; que se suman a los mil millones de pesos del primer semestre”.

Asimismo, recordó que “las tarifas residenciales están congeladas por decisión del presidente de la Nación, a la que la Provincia de Santa Fe adhirió desde un primer momento”.

Ahorro y déficit

“Este ahorro que estamos planteando para el sector productivo tiene una contracara: el incremento en el déficit” de la empresa, indicó Caussi, al tiempo que destacó: “no obstante, nosotros no lo tomamos como un gasto, sino como una inversión que hace el Estado provincial, y en definitiva todos los santafesinos y santafesinas, para poder acercarle al sector productivo herramientas de contención”.

En este sentido, recordó las medidas que se vienen adoptando, “cómo la adhesión al decreto de no corte, o cuando establecimos la posibilidad de no pago de hasta 3 facturas y la estructuración de un esquema que permita pagar esa deuda, a partir de octubre, por un plazo de hasta 12 meses”.

Por último, Caussi agradeció a ciertos clientes de la EPE que respondieron ante un pedido del gobierno. Se trata de aquellos que estaban en condiciones de pagar su factura aunque hayan estado comprendidos en las exenciones, y que efectivamente abonaron el servicio, colaborando con “el conjunto de la economía provincial”.

“Es claro que el nivel de morosidad ha aumentado. Entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 pasó de 6.000 a 10.000 millones de pesos, y en lo que va del año ha aumentado a 14.000 millones. Obviamente que esperábamos un aumento de la morosidad porque las medidas tomadas iban en este sentido; pero aún así, en este contexto, hemos tenido un comportamiento muy bueno de parte del usuario”, concluyó Caussi .Fuente LT10