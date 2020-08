Ante la confirmación de casos positivos de Coronavirus en la Ciudad de Esperanza y la fuerte multiplicación en otras localidades inclusive Santa Fe misma , la Comuna de Humboldt junto al Grupo de Emergencia Local, notifican a la población que queda nuevamente prohibida la asistencia a plazas y parques de la localidad hasta nuevo aviso, y solo se permitirá la circulación peatonal en la vía pública sin detenerse y con distancia social. Recordamos el uso obligatorio de barbijo, y que cada actividad aplique sus protocolos al máximo. Pedimos por favor que desde cada Familia, acompañen estas indicaciones para no tener que retroceder de Fase y poder mantener el nivel de actividad logrado. No desafiemos a una realidad a la que si no aportamos nuestra colaboración, nos pegará duramente en todo sentido.