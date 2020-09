Por seguridad sanitaria se postergó otra vez la vuelta del Turismo Carretera en Rafaela

En un par de días, se volvió a dar marcha atrás. Por eso, y luego de una reunión clave realizada en la tarde de este lunes entre las diversas partes involucradas, se acordó que la fecha que el Turismo Carretera iba a disputar el próximo fin de semana en Rafaela se postergue por razones de seguridad sanitaria.

La cuestión radicaba en que el intendente de Rafaela Luis Castellano no estaba convencido de que se realizara el evento, a lo que se sumó la preocupación de los habitantes de la ciudad ante una posble ola de contagios debido al arribo de los pilotos y personal que trabaja en las carreras, algo que parece infundado ya que, el plan, era que todos llegaran el jueves al autódromo y no salieran de allí hasta el domingo.

En un breve comunicado publicado por la ACTC, destacó que “en las últimas horas aumentaron los casos de COVID-19 y no están dadas las condiciones para que la competencia se realice en lo inmediato en la localidad santafesina

“Descontamos la buena voluntad y la disposición de todas las partes para que la carrera se realice en cuanto la situación sea óptima, haciendo constar que la ACTC tenía previsto tomar todos los recaudos para no entrar en contacto con los vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela, además de poseer un protocolo autorizado por el Ministerio de Salud de Nación y el Comité Ejecutivo de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera”, finalizó. fuente https://www.depo.com.ar/