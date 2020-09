Sin propuesta superadora,FESTRAM define fecha de continuidad del plan de lucha de 72 horas

Los Intendentes insistieron con sumas en negro alejadas del reclamo de los trabajadores

En horas de la tarde se reanudó la reunión paritaria tras el cuarto intermedio pedido por los Intendentes y Presidentes Comunales en el día de ayer, con el compromiso de los mismos de hacer efectiva una propuesta salarial a los representantes de los trabajadores.

Los Intendentes ofrecieron una suma de $3000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre, con carácter de no remunerativa y no bonificable, solamente a percibirse por el personal de planta permanente, vale decir sin beneficiar a los jubilados y dejando de lado, también, a los contratados y personal no efectivo.

En la misma reunión, los representantes de FESTRAM fijaron posición en cuanto a que lo ofrecido no consistía en una propuesta salarial, sino que se trataba de la continuidad del ofrecimiento ya recibido y rechazado y que no pueden aceptarse por el claro perjuicio salarial y previsional que acarrean.

Los paritarios municipales ratificaron, a su vez, el pedido de recomposición salarial partiendo de la base de los desfasajes producidos por el proceso inflacionario.

FESTRAM arribó a esta reunión con la certeza de recibir una propuesta superadora, por ello se suspendieron las medidas de fuerza para esta semana. La propuesta salarial esperada, no sólo no se concretó, sino que incluso fue inferior a la ya recibida de parte de los Intendentes y Presidentes Comunales.

En el día de mañana los representantes paritarios de la Federación mantendrán una reunión a fin de definir la fecha del plan de lucha de 72 hs. en cumplimiento del mandato recibido del Plenario de Secretarios Generales.