Adolfo Fernandez apoderado de la lista “RENOVACION LIGUISTA”se dirigió a la Junta Electoral Liga Esperancina hoy 12/1/2021

Esperanza 12 de enero de 2021 Sr. Presidente de la Junta Electoral de la Liga Esperancina de Futbol Presente De mi mayor consideración: Quien suscribe la presente, ADOLFO FERNANDEZ, DNI: 18.442.095, manteniendo el domicilio constituido en calle Rafaela 1508 de la ciudad de Esperanza, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en mi carácter de APODERADO de la Lista “RENOVACION LIGUISTA”, vengo a presentar la presente NULIDAD de lo actuado, basándome en las siguientes consideraciones, a saber: En primer lugar y quizás como punto más importante, es que en fecha 30 de diciembre de 2020 (aunque intenté ingresarla el 29 de diciembre, pero no me lo quisieron aceptar y por eso se hizo la constatación ante Escribana Pública), interpuse un recurso de reconsideración por ante la Junta Electoral de la Liga Esperancina de Futbol. El citado recurso, debe tratarse con suma urgencia, dando la respuesta al mismo, pero desde el mismo día de la interposición, a la fecha, no se ha obtenido por parte de la Junta Electoral, respuesta alguna, es decir, se encuentra incurriendo en una falta grave.- En segundo lugar, se solicita la nulidad de lo actuado, en virtud de que en esa misma fecha 30 de diciembre de 2020, se presentó la impugnación de la Lista oficialista, y a la fecha, habiendo transcurrido más de trece días desde su presentación, la Junta Electoral, no se ha expresado acerca de la citada impugnación, incurriendo en un incumplimiento del Estatuto de la Liga Esperancina de Futbol, porque el mismo, establece que el plazo para expedirse es de 24 horas de la interposición.- Y en tercer lugar, se solicita la nulidad de la notificación recibida, atento que en el día de ayer, lunes 11 de enero del corriente año 2021, me llega una notificación, acerca de una supuesta sesión de la Junta Electoral, que, y cito textualmente “…la Junta Electoral sesionó el día 7 de diciembre de 2021…” es decir un despropósito, porque salvo que hayan ido al futuro y vuelto con lo que resolvieron, once meses a futuro, no hay forma de apelar lo resuelto en esa fecha, por lo tanto, surge claramente que la citación adolece de errores técnicos groseros, que impiden el derecho de defensa en juicio, pilar sobre el cual se basa la justicia en nuestro país.- Es por todo lo anteriormente expuesto, que ratifico mi pedido de nulidad de lo actuado, y hago expresa reserva de todo lo actuado, para notificar a la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) a los efectos de que tomen cartas en el asunto.- Saludo atte