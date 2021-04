La Comuna de Humboldt informa, que a partir del miércoles 28 de Abril, se tomarán medidas más restrictivas en cuanto a horarios para la actividad específica de Rotisería. Las mismas están siendo notificadas, y se anticipan a medidas que seguramente en próximos días se darán a conocer en el orden Nacional, y su correlato en lo Provincial. Esto atiende a la particular situación sanitaria local, que se encuentra a punto del desborde. Esperamos sepan comprender estas decisiones que no son simpáticas pero sí, necesarias, para volver en el menor tiempo posible, a la mayor normalidad que esta situación permita. Aprovechamos la oportunidad, para volver a recalcar los cuidados conocidos, y que ante un síntoma compatible con COVID 19, aislarse hasta despejar la duda, y no exponer de esa forma a otras personas.