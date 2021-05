Dra Antonela Palmero junto al equipo del Samco Humboldt hacen esta reflexión del Covid

Día difícil el de hoy, de esos días complicados que veíamos muy lejano, que quizás nunca pensamos que iban a llegar, y hoy nos está tocando…. Nos está tocando trabajar a sala llena, nos está costando derivar pacientes porque está todo colapsado y así y todo le metemos garra, esfuerzo y sudor para tratar de dar la mejor atención que podemos a Todos. Particularmente día Muy difícil hoy por varias cuestiones… trabajar con con el Alma partida al medio … Pero ahí están todos ellos para dar una mano, no importa la hr, siempre todos colaborando esté uno o no de guardia…todos nos ayudamos. Siempre trabajando en Equipo. GRACIAS por el apoyo que me dieron hoy en este día tan difícil para mí en lo personal.

Romina Welchen

Belen Gomez

Oscar Arnold

Veronica Kinen

Daniela Longoni

Viviana Vogt

Betina Androsiuk Dutruel

Felicitaciones por el esfuerzo diario desde el comienzo de la pandemia . Todos profesionales nacidos en Humboldt y que al recibirse no dudaron de quedar en la localidad gracias a todos en nombre de la comunidad