Medidas de convivencia Segunda Ola Covid-19 del Gobierno de Sta Fe Clases presenciables

Por el vencimiento del DNU provincial 770/21 que contemplaba las restricciones para la provincia durante las pasadas dos semanas hasta este viernes, se reunió el Comité de Expertos

de la provincia con la ministra de Salud, Sonia Martorano. Los especialistas recomendaron mantener el nivel de medidas restrictivas, haciendo especial hincapié en la grave situación sanitaria a pesar de la baja de casos positivos.

En este sentido, desde los expertos sanitarios se puso especial atención en las recomendaciones para que la flexibilización que pueda verse reflejada en alguna medida del nuevo decreto provincial esté en un tono “lo más conservador posible”.

dialogó con la epidemióloga y ex ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, quien manifestó: “Estuvimos de acuerdo en que es muy importante mantener el nivel de restricciones. Esto es porque a pesar de que el nivel de contagios pareciera indicar una tendencia al descenso, el nivel de ocupación de camas críticas y en general es muy preocupante. Por lo tanto nuestra recomendación fue ser lo más conservador posible en este contexto, en este momento y en este mes”.

Flexibilización sin estigmatización

En cuanto a la flexibilización de actividades en los distintos rubros comerciales afectados por la pandemia, las sugerencias siguieron un tono conservador, haciendo especial foco en no flexibilizar solo una o unas pocas actividades en particular. En caso de que se opte por una flexibilización, se busca que ningún sector se sienta estigmatizado al seguir siendo restringido en su actividad y ser tildado de foco de contagio.

“Si los indicadores fueran buenos insistimos en que, si van a flexibilizar alguna medida no hacerlo exclusivamente en un sector en particular, porque no tendría lógica. Por ejemplo, si se habilitan los gimnasios pero no la escuela, se estigmatiza a la escuela como el lugar de contagio. Se estarían flexibilizando cuestiones comerciales y se seguiría dejando de lado a los chicos, con todo el impacto que significa”, argumentó en este sentido la ex ministra de Salud.

Clases virtuales la próxima semana

Desde el cuerpo de expertos frente a la pandemia, se recomendó que las clases durante la próxima semana se mantengan en el dictado con modalidad virtual. Esto obedece a que los indicadores epidemiológicos de ocupación de camas y razón e incidencia de casos se mantienen en “alarma epidemiológica” en casi toda la provincia.

“La mayoría de nosotros estamos insistiendo en volver a la presencialidad, pero lo que nosotros aconsejamos es que la próxima semana no se hiciera ningún cambio con respecto a la vuelta a las clases”, aseguró Uboldi.

Pero además, lo que se recomendó al gobierno provincial es empezar a considerar que si la tendencia de casos va en descenso, evaluar la presencialidad definiendo que grupo de alumnos deben ser considerador prioritarios para volver a las aulas. Además, algunos proponen que sean los adolescentes los que vuelvan a clases por el tiempo de ocio y la desconexión con el sistema educativo, lo se definirá en la mesa de educación.

“Santa Fe y Rosario no están en una buena situación de acuerdo al criterio epidemiológico”

Intensificación de controles

Otro de los puntos centrales de la reunión estuvo en el tema controles, destacándose el pedido al gobernador para que se articulen con los intendentes y presidentes comunales los niveles de control. Incluso se habló de la convocatoria en las redes de parte de la gente de Colón.

Según Uboldi, “en ese sentido se pidió especialmente de implementar una posibilidad de restricción, con el estado haciendo todo lo que tenga que hacer porque es su responsabilidad. Toda la gente que está haciendo un esfuerzo increíble ve esta situación y pareciera como que no hay una intervención”.

Testeos y vacunación

Al respecto del ritmo de testeos en la provincia, la epidemióloga afirmó que “se insistió mucho en el testeo, en la necesidad de incrementar lo mas que se pueda”. En este sentido, Uboldi argumentó en que “si bien se incrementó algo la cantidad, el testeo sigue siendo deficitario”.

Además, los especialistas insistieron en la descentralización de las vacunas, para acelerar la inmunización. Sobre esto, la especialista sanitaria indicó: “Se debe trabajar con los equipos locales en la búsqueda activa de aquellos que tienen factores de riesgo y que no se inscribieron. Según lo que dijo la ministra, todos aquellos con comorbilidades inscriptos hasta este viernes ya están turneados”.

Pacientes más jóvenes, permaneciendo más tiempo en terapia intensiva

Para concluir, la infectóloga sostuvo que “sobre todo Santa Fe y Rosario no están en una buena situación de acuerdo al criterio epidemiológico. Pude mejorar algún indicador como la duplicación de casos, pero en principio estamos muy complicados”.

“Lo que mas nos preocupa es que en esta segunda ola el perfil de las personas que se internan son más jóvenes, teniendo evoluciones mucho más tórpidas y que sobre todo estas personas requieren mucha mas atención de parte del equipo de salud. Por ser más jóvenes, los pacientes pasan mucho más tiempo en terapia intensiva y se hace muy difícil el recambio rápido de camas”, concluyó.

El fin de semana

Para este fin de semana, rige la restricción a la circulación vehicular en toda la provincia. Sólo podrán circular quienes cumplan actividades autorizadas o esenciales dispuestas en el DNU del Poder Ejecutivo Nacional y quienes estén debidamente justificados por una situación de fuerza mayor (asistencia médica, turno de vacunación, cuidado de personas). Para circular deberán llevar la documentación respaldatoria y la app provincial Coronavirus Santa Fe o la app Covid19-AR.

Para el sábado y el domingo las actividades comerciales autorizadas entre las 6 y las 18 son:

– supermercados mayoristas y minoristas

– comercios de proximidad de venta de alimentos e higiene personal y limpieza

– farmacias

– ferreterías

– veterinarias

– provisión de garrafas

Con factor de ocupación de la superficie destinada a atención del público que no supere el treinta por ciento (30%).

Los locales gastronómicos deberán desarrollar la actividad sin la concurrencia de comensales y sólo en las modalidades de reparto a domicilio y de retiro, siempre que se realicen en locales de cercanía.

Continúan prohibidos los encuentros sociales y familiares en lugares cerrados o al aire libre de quienes no convivan en el mismo domicilio.

Medidas vigentes entre el 14 y el 25 de junio

Se amplía el horario de la actividad del comercio mayorista y comercio minorista, con atención al público en los locales, todos los días de la semana hasta las 19.

El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada a la atención del público, no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

Queda habilitada la actividad de los locales comerciales ubicados en centros y paseos, en modalidad galería; cumplimentando las reglas generales de conducta, prevención y los protocolos establecidos, hasta las 19.

Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 06hs y las 19hs.

La restricción vehicular será de esta forma: en todo el territorio provincial queda autorizada la circulación vehicular en la vía pública, desde las 06hs hasta las 20hs.

A partir de las 20hs y hasta las 06hs del día siguiente sólo se permitirá la circulación de quienes realicen actividades esenciales.

Quedan exceptuados de la restricción:

Quienes cumplan con su actividad laboral

Quienes estén debidamente justificadas por una situación de fuerza mayor (incluyendo asistencia médica, farmacéutica y cuidado de personas )

Para circular deberán llevar la documentación respaldatoria y la app provincial COVID19 o app CUIDAR.

Se habilitan las actividades religiosas al aire libre sin superar las 10 personas, manteniendo la distancia mínima de 2 metros y el uso de barbijo en todo momento.

Sólo bajo modalidad entrenamiento, al aire libre y sin superar las 10 personas, se habilita la actividad de clubes, gimnasios, natatorios y otros establecimientos afines.

Continúa suspendida la práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales.

Continúan suspendidas las actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.

Continúan prohibidos los encuentros sociales y familiares en lugares cerrados.

Teletrabajo

Se invita a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Municipios y Comunas de la Provincia, a priorizar en relación al personal de su dependencia la modalidad de prestación de servicios en forma remota o teletrabajo, en las áreas donde ello fuera posible

El gobierno de la Prov de Santa Fe dispuso una serie de restricciones con vigencia a partir de este sábado 12 de junio en contra de la propagación del coronavirus. En general, se optó por mantener la limitación de la circulación, el horario y la modalidad de atención de bares y locales comerciales durante este fin de semana. Pero, a partir del lunes y hasta el próximo 25 de junio, se establece la apertura de locales en shoppings y la actividad deportiva que no sea de contacto, entre otras actividades.

Respecto a las clases presenciales, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo que toda la provincia está por encima de los 500 casos cada 100.000 habitantes y eso no permite volver a la presencialidad. Esa situación es aún más crítica en los departamentos La Capital, Rosario y San Lorenzo.

