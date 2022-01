Falleció Luis “El Negro” Sauco, una de las leyendas de Unión de Sta Fe

El Negro, quien llegó al club en la década del 60, falleció este miércoles. Dejó una profunda marca en la historia del club. ¡Hasta siempre, charrúa!

Falleció hoy a los 80 años Luis Sauco. El uruguayo llegó a Unión en la década del 60, dejando una profunda marca en la historia del club y desde el punto de vista deportivo en la de la ciudad, donde se radicó junto a su familia y estuvo hasta el último segundo de su vida.

Sauco, padre de nuestra compañera de trabajo Graciela Sauco, había nacido el 15 de octubre de 1941, y hace poco tiempo fue reconocido por Unión, en el mural de las leyendas del club, donde tiene su placa.

El 26 de noviembre de 1966, una de las tarde más gloriosas en la historia de Unión, Luis Sauco estaba adentro de la cancha. Ese día, el Tate le ganaría 3 a 0 a Talleres de Remedio de Escalada y se consagraría campeón del torneo de Primera B.

Por eso, y por sus 60 partidos en primera división, el Negro se convirtió en una de las viejas glorias del Tate. Nacido en Salto, Uruguay, pero santafesino por adopción.

Días pasados se le hizo un reconocimiento en el club, donde colocaron una placa. Tras ese evento, dijo por LT10: “Estoy contento porque es el club que me vio ascender, estoy contento. Nunca me habían hecho nada, lo agradezco de corazón. Yo voy a estar siempre agradecido, es un recuerdo para mí y mis hijos. Es mi segunda casa”.

“Todo ha cambiado, no voy a la cancha, pero no es porque tenga problemas con Unión. La Negra Sauco, es mi hija, y son re tatengues. Hace poco se me murió mi señora”, había contado el Negro en diálogo con LT10.

