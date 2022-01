Juan Dutruel el hombre que iluminó Humboldt

La historia surgio porque un dia me dijo pasaran los años y espero que los vecinos no se olviden de quien tuvo la tarea de iluminar el pueblo ……Solo pensé y si no lo publico yo por ahi pasa desapercibido y lo hice imprimir en uno de los periodicos de Esperanza ” Edición Uno ” de ese entonces y hoy lo vuelvo a publicar ya que una persona lo conservó Juan el que se enojaba con las cosas injustas el que lucho por sus colores rojo y blanco de Los Ñatos

hoy esta reflejado y recordado en la institución .Juan llegara el pic nic y movias lamparas para que el patio este iluminado y los Corsos de la avenida pasaba por tu responsabilidad . Hoy hay otros que retomaron tu actividad y siguen iluminando la localidad de Humboldt gracias a vos y a los que continuan embelleciendo.” El jardin de la Provincia”