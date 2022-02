Juv Unida ganó pero no le alcanzó VER 25 FOTOS

Los Ñatos jugaron un muy buen encuentro en partido revancha frente al equipo de Maria Juana por la Copa Federación y lo ganaron por uno a Cero y para definir a penales debia ganar por tres goles de diferencia

y se podia haber logrado si en muchas ocasiones pero el arquero Santino Garella y su defensorCarlos Sposito siempre tenian las manos por el arquero pierna ,resto del cuerpo que no permitio que la pelota ingresara y Sposito saco todas dentro del area chica para que nadie pudiera tan ssolo empujar el Balón

Sumemosle 4 tiros que dieron en los palos mas 2 en el travesaño no le permitio empatar y ganar el encuentro

Juv Unida jugo el Primer tiempo contra viento y fue un aluvión por los distintos sectores mientras que Alasia muy rapido por la izquierda dio a sus compañeros la posibilidad de concretar con tres llegadas .

Segundo Tiempo y juventud atacaba para el arco norte y ahi fue Garella quien aseguro que no se concreten mas goles

Palabras apartes para los arbitros de Ceres llegaron como que dirigirian selecciones Europeas no cobro cerca dela area nada todo en el medio campo y tres metros para atras de donde se cometian las faltas y no le otorgo dos 2 claros penales uno a barco que protesto con toda la bronca y se salvo que lo expulsaran, el linea podia haber cobrado estaba a metros de el le contestaba al publico y el debe cobrarlo si esta de frente……

No debia ser este resultado final Juv Unida con gol de Palombalini a los 5 del segundo tiempo obtuvo la victoria debio concretar muchos mas pero ya le comentamos por que no se dio La Cd y Sub Comisiones se abocaron a atender en el Kartódromo el certamen de ayer y hoy con un marco de muchisimos competidores y publico presente y sabado certamen de Natación en Sta fe y felicitan al equipo de Primera por esta participación representando al Club y Liga Esperancina de Fútbol.

