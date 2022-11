Preocupación en Humboldt por robos reiterados los vecinos reclaman pero no se aclara nada 7 robos

Los reclamos,las aclaraciones de los vecinos son constante los patrulleros dicen que recorren con las luces que parecen arbolitos de navidad a mucha distancias se distinguen que vienen y se esconden y dicen los vecinos asi no se aclarara nada ……La gente va a buscar venganza por manos propias a nadie le gusta pagar y pagar las cuotas y que luego se rien de los que quieren vivir en comunidad organizada en el bien y no asustados .que no sea tarde y actue la policia del Dto Las Colonias o de Sta Fe .