Edit Wedder recibió su jubilación en su labor como ingeniera agrónoma en Humboldt

HOLI….a todos …..

Vieron que en la Vida todo tiene un principio y un final….. que hay etapas que cumplir y seguir !!!!

Bueno el Viernes 18 de Nov. 2022 Culmina para mí una etapa en mi Vida, quizás la de mayores desafíos, la que me permito SER, CRECER como PROFESIONAL y APRENDER de la naturaleza y de cada una de las personas con las que fui encontrándome en este camino de casi 33 años…

Aunque no es común, he sido “Profeta en mi tierra” gracias a la CONFIANZA generada entre la Cooperativa, el productor, su familia y yo…… Hemos caminado de la mano en momentos muy duros y celebrado en otros.

No puedo expresar con palabras lo que siento en este momento porque es muy difícil resumir tantos años, 3 generaciones que han pasado y el enorme crecimiento de AFA Scl.

Solo sé que llegó el momento de SOLTAR esta etapa, entregando la posta a un gran equipo de trabajo q viene con mucha garra y COMENZAR una nueva en mi vida. (la jubilacion)

Me retiro muy OGULLOSA del Trabajo Realizado, de la Labor Cumplida y me voy en Silencio como un día cualquiera porque AFA fue, es y será mi segundo hogar. No necesito llevar el uniforme de la Cooperativa porque siempre Fui, Soy y Seré la Ingeniera de AFA Humboldt para todos, llevo esos dos pinitos grabados a fuego en mi corazón.

“INMENSAMENTE AGRADECIDA A TODOS”

Les deseo lo mejor y será ¡¡HASTA SIEMPRE!!