Hemos culminado casi la Cosecha de Trigo 2019 informe A.F.A Humboldt Ing Agronoma Edit Weder

Hemos culminado casi la Cosecha de Trigo 2019

En la misma hubo rendimientos dispares según la zona debido al cambio de condiciones de humedad en los diferentes estadios del cultivo presentándose algunos inconvenientes en cuanto a enfermedades que no se ha llegado a tiempo con la aplicación de fungicidas o problemas en el momento de la remoción de nutrientes de la planta al grano, no lográndose un correcto llenado de grano, quedando de esta manera un “grano bien formado pero de bajo peso” y en todos los casos la calidad del mismo no fue destacable, apenas buena.

Los más afectados fueron los Trigo Ciclo Largos y nuevamente los Trigos Ciclo Corto sorprendieron.

El rendimiento promedio de la zona ha quedo por sobre la media (25qq/ha) en 28 qq/ha fluctuando desde 10 a 60 qq/ha.

Adjunto a la presente los resultado de nuestro ensayo de variedades realizado en la localidad de Felicia al norte

Ensayo trigo campaña 2019.

Ubicación Cultivar Criadero Ciclo Rend/has.

1 DESTELLO BUCK SEMILLAS Int Largo 3280

2 CUMELEN BUCK SEMILLAS Int Largo 3280

3 SY 120 BUCK SEMILLAS Int Largo 2857

4 SY 211 BUCK SEMILLAS Int Largo 5291

5 MS INTA 415 MACRO SEED Int Largo 4339

6 BASILIO BIOCERES Int Largo 3069

7 GUAYABO BIOCERES Int Largo 3598

8 JACARANDA BIOSEMINIS Int Largo 3598

9 MS INTA 119 MACRO SEED Int Largo 3704

10 CIENAÑOS KLEIN Int Largo 3175

11 MINERVA KLEIN Int Largo 3598

12 TITANIUM KLEIN Int Largo 3598

13 ALGARROBO DON MARIO Int Largo 3175

14 PEHUEN DON MARIO Int Largo 4127

15 SAUCE DON MARIO Int Largo 3810

16 LG ARLASK SURSEM Int Largo 4762

17 620 TSN NIDERA Int Largo 3810

18 680 TSN NIDERA Int Largo 3915

19 CAMBA BUCK SEMILLAS Corto 4656

20 SAETA BUCK SEMILLAS Corto 4656

21 LIEBRE KLEIN Corto 4444

22 POTRO KLEIN Corto 4339

23 Tauro KLEIN Corto 4550

24 Prometeo KLEIN Corto 3492

25 VALOR KLEIN Corto 4021

26 PAMPERO SANTA ROSA Corto 4656

27 CEIBO DON MARIO Corto 4656

28 ÑANDUBAY DON MARIO Corto 4021

29 Ginko Bioceres Corto 4762

30 Fuste DON MARIO Corto 4127

31 550 TSN NIDERA Corto 4127

32 450 TSN NIDERA Corto 4021

Promedio rendimiento 3985

Fecha de siembra: 24/ 6 /2019.

Densidad de siembra: 125 Kg/ha para todos los materiales.

Fertilizante Solmix 120 lt./ha –

Se aplico Fungicida llegando tarde en los C.largos

