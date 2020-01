Convocatoria del Movimiento de Mujeres Autoconvocadas de Humboldt para este domingo a las 17:00 hs.

Mujeres autoconvocadas realizaran una marcha desde ruta 70 hacia la plaza de Humboldt para este domingo 2 de Febrero a la hora 17 .Se pedirá por lo que sucedio hace unos dias con la perdida de otra mujer en echo de femicidio.

————————————————————-

Una multitud acompaño en la hermita de la Virgen a la familia de Noelia. Estuvo el cura párroco de Humboldt, grupo de cursillistas de la parroquia de Humboldt y de Cavour. Una gran multitud dijo “nunca más!” en silencio. Los padres acompañaron a sus hijas y a sus esposas en claro mensaje de repudio y dolor. Eso deja de manifiesto que a todos preocupa lo sucedido y lo aisla de los procedimientos cotidianos de la sociedad.

Esas almas congregadas bajo el rezo del santo rosario se unen en un abrazo infinito para acompañar a los padres, Norma y Víctor, a su pequeños hijos y a sus hermanas y sobrinos que estuvieron allí presentes.

No hubo manifestaciones de repudio. Sólo serenidad y acompañamiento a los familiares.

Fuente FM ECO

Please follow and like us: