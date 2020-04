Historias de la Región… Grütly Luis Miguel Perassi.( 1944-2017)

Historias de la Región… Grütly

“Grütly, la tierra por muchos amada y por pocos cantada. La que un día nuestros antepasados confiaron en la fertilidad de sus terrones vírgenes y se establecieron en ella buscando la paz y la prosperidad que el viejo mundo, agobiado de guerras y pobreza les había negado…” Luis Miguel Perassi.( 1944-2017)

PERSONAS INOLVIDABLES QUE SE LLEVAN EN EL CORAZON DE LOS PUEBLOS

Los lugares, los acontecimientos, las personas de un pueblo son parte de su historia, costumbres, leyendas y tradición. El indio Cevallos y Luis Miguel Perassi, marcaron su impronta en la historia de la localidad de Grütly y la zona, por lo que considero importante invocar el recuerdo de estas dos personas con el objetivo de mantenerlo vivo en la memoria colectiva .

El indio Cevallos

Hijo de Anacleto Ceballos y Paulina Díaz, aborígenes mocovíes. Su nombre era Guillermo Ceballos Nació en una estancia situada entre San Javier y Alejandra. No recordaba su fecha de nacimiento exacta. Se estableció en Grutly en el año 1922. Falleció el 31 de mayo de 1988. Sus restos se hallan enterrados en el cementerio de Grütly Sur.

Testimonios orales sobre su vida:

La historia oral es la forma de hacer historia que recurre a la memoria, su importancia radica en que los testimonios orales transmiten algo que no está en los libros, lo vivido es valioso y merece ser recordado en la reconstrucción del pasado. Creo conveniente ampliar su vida con distintos testimonios orales recogidos a través del tiempo.

Testimonio 1:

Teresita y María Elena Pfaffen oriundas de Colonia Rivadavia, nietas de Agustín J. Elz y Ana Maria Pressser, sobrinas de Anselmo José Elz cuentan que cuando eran pequeñas e iban a pasear de sus abuelos y tíos “Elz” a Grütly , aproximadamente en el año 1950 en adelante conocieron al indio Cevallos. Él sabía ir a juntar maíz a los campos de sus abuelos “Elz” en el tiempo de la cosecha, y les llamaba la atención, quizás debido a que eran pequeñas, que comía todo clase de bichos salvajes que había por la zona.

Testimonio 2:

Heinzen, José Luis(de la localidad de Rosario): … En el mes de Julio de 2013 fui al cementerio de la localidad de Grütly, buscando la tumba de mí tatarabuela Catalina Gemmet . Me llamó la atención una tumba que no pasa inadvertida para nadie que visite dicho lugar santo, ya que tiene una escultura representando un arco y una flecha.

Es natural que alguien se pregunte: ¿Quién está enterrado ahí?

Y la respuesta de algún lugareño será “el último indio que vivió en esta región”.

Los datos que leí de su lápida eran:

XIX – XX: es decir nació en el siglo 19 y murió en el siglo 20.

G: la inicial de su nombre.

C: la inicial de su apellido.

F cio 31.5.88: la fecha de su fallecimiento 31 de Mayo de 1988

Testimonio 3: Luis Perassi :

En noviembre del año 2013, en una visita de José Luis Heinzen , Ylda Barthelemy, María Elena Pfaffen, y Alicia Brunas(quien escribe), realizada al señor Luis Perassi conto que él personalmente había ido a San Javier para averiguar su historia, que le costó casi seis años poder saber sobre él y su familia (entre los años 1976 y 1982 aproximadamente), pudo averiguar el nombre de los padres, fecha de nacimiento y otros datos. Según relatara ese día el Sr.Perassi, en la libreta de enrolamiento figuraba que había nacido en 10 de marzo de 1898, pero que “Cevallos” decía que se había ido anotar personalmente cuando tenía entre diez y veinte años. En la visita realizada a Luis Perassi, él nos obsequia varios libros, en uno de ellos , está la poesía que le escribió y que comparto:

“La muerte de Cevallos”, al indio Cevallos de Grütly

Se nos fue el indio Cevallos…

Así debía ser: estoy contento…

Porque fue gaucho el destino

y pudo hacerlo…

Como había vivido, mansamente,

Sin brotar de sus labios un lamento,

Sin quebrar sus costumbres de criollo

Ni dejar su rincón del pago nuestro.

Dormido se quedó esa madrugada

Agobiao de vejez, de recuerdos;

Pero allí….en su ranchito,

A puerta y alma, y corazón abierto

Donde la muerte en esa noche helada,

De luna, de quietud y de misterio,

Entrará despacito, silenciosa…

Y con labios fatídicos de hielo

Cerrará en fatal beso, largo y frío,

Los ojos ya cansados del pobre viejo.

Ah… negras mariposas de la muerte

Sus amigas de él, también quisieron

…Y de la raza Mocoví en su noche

Se apagó para siempre un trasfoguero….

Aventuramos la edad, ni él la sabía,

Los cien cumplidos sí… pero ¿y el resto?

Lo dejamos de yapa pa ese lazo

De urdimbre india y montaraces tientos.

No lloremos más…

Eso sí, imitemos sus ejemplos;

Busquemos rescatar esas virtudes,

Palomas blancas, que de muy adentro

A mano abierta el viejo las soltaba

Al volar desde el nido de su pecho.

Descansa, Indio Cevallos, esta es tu tierra

Tú amada San Javier ya quedó lejos;

Descansa que Grütly generoso

Como una madre velara tu sueño.

Este Grütly que un día en la distancia

Puso fin a tú espíritu andariego

Al oírte decir como en un ¡Gracias,

Por ser tan güeno el pago aquí me quedo!

Descansa Indio Cevallos, tus amigos

Habremos de guardarte en el recuerdo.

Luis Miguel Perassi

…“La vida es como una obra de arte: solo haciéndola con amor resulta hermosa”, haciendo eco de sus palabras , recuerdo a este poeta, escultor y escritor que el pueblo de Grütly cobija como uno de sus más preciados tesoros.

Un hombre bueno y soñador , nunca lucró con sus obras, que encierran mucho amor y nostalgia puesto en cada una de ellas , sean libros escritos o innumerables esculturas talladas ,dejó su impronta .

Su nombre completo era Luis José Miguel Perassi , nació el 6 de septiembre de 1944 en Grütly Norte , cursó sus estudios primarios en la escuela Nro. 340 “Fray Luis Beltrán” de esa localidad. Vivió toda su vida en el campo. Casado con Emma Bonamio. Tuvo 2 hijos Anahí y Martín , 4 nietos y 4 bisnietos. Falleció el 14 de junio de 2017. Su nombre muchas veces transcendió las fronteras del pueblo de Grütly, dejando tras de sí una brillante estela de magníficos logros, que no quedarán en el olvido, ya que …”Todo camino tiene las huellas de quienes lo han transitado”.

Fotos:

1.El indio Cevallos. Fotografía tomada el 25 de mayo de 1980.

2.Tumba del indio Cevallos, cementerio de Grütly Sur . Fotografía tomada el Julio de 2013.Gentileza Heinzen, José Luis.

3,4,5 y 6: Luis José Miguel Perassi

7.“Guitarrera” escultura de madera de palo santo , la misma fue tallada en el año 2001 .

8.La última cabeza de indio tallada que vendió. Propiedad de Manila Mondino. Fotografía gentileza Federico Mondino.

6.Visita realizada al señor Luis Perassi , noviembre del año 2013 .En la foto:Ylda Barthelemy, Luis Perassi ,María Elena Pfaffen, y Emma Bonamio.

Bibliografía consultada:

Escuela de Enseñanza Media Nro. 375. “José Keller”. 10 años integrados a la comunidad. Grütly.1998.

Heinzen, José Luis. Breves Historias. Rosario. Agosto 2013.(mimeo)

Perassi, Luis. “La muerte de Cevallos” (mimeo)

Colaboradores: Chiavassa, Viviana , Heinzen, José Luis. Mondino, Federico. Pfaffen, María Elena. Zamanillo, Maria José.

Un especial agradecimiento a Perassi, Anahí, hija de Luis Perassi por su predisposición y colaboración, por los datos y las fotos.

Investigación, redacción y compaginación: Alicia Brunas. CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE HUMBOLDT.