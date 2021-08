José Corral y Roy López Molina: “Para ir a defender a la provincia al Congreso hay que conocerla”

José Corral (UCR) y Roy López Molina (PRO), precandidatos a senador y diputado nacional que encabezan la lista “Vamos Juntos” de Juntos por el Cambio, remarcaron que representan “un proyecto que es político y no electoral”, integrado por dirigentes de las tres fuerzas fundadoras de la coalición, con experiencia legislativa y de gestión.

“Para ir a defender a la provincia al Congreso hay que conocerla”, expresaron José Corral (UCR) y Roy López Molina (PRO), precandidatos a senador y diputado nacional que encabezan la lista “Vamos Juntos”, que competirá en las PASO dentro de Juntos por el Cambio. De esa forma, los dirigentes se diferenciaron de otras listas, en declaraciones efectuadas durante una recorrida por la ciudad de Venado Tuerto junto a la precandidata a senadora Astrid Hummel (PRO), y los postulantes a diputados: Lucila Lehmann (CC) y Enrique Paduan (UCR).

José Corral, dos veces intendente de Santa Fe y ex candidato a Gobernador, sostuvo además que “es la propuesta más plural dentro de Juntos por el Cambio para poner equilibrio en el Congreso y defender al sector productivo y la cultura del trabajo”.

“Los santafesinos y santafesinas pretenden construir el futuro de sus hijos en la provincia y a veces la política piensa que se debe construir en base a confrontación y violencia. Nosotros construimos una propuesta en base a ideas, a una visión de la provincia y del país que queremos”, señaló Corral.

Por su parte, el concejal rosarino Roy López Molina profundizó: “Cuando nos planteamos ser la voz de los intereses de Santa Fe y ponerle límites al Gobierno nacional también lo hacemos desde un conocimiento político y personal de una provincia en la que nacimos y donde vivimos, algo que en muchos esos casos no se repite”.

“Hay una virtud detrás de ese conocimiento y también de experiencia, porque en este momento de conflictos sociales, sanitarios, económicos y de seguridad no hay espacio para la improvisación ni para proyectos personales o electorales. Con José (Corral) compartimos el espacio y valores desde hace tiempo”, agregó.

“Apuntamos a una provincia del mérito y el esfuerzo. Que aquél que quiere emprender, trabajar y tomar riesgos encuentre en el Estado alguien que lo acompañe a cumplir los sueños y no que lo llene de impuestos, al borde de fundirlo”, dijo también López Molina.

Los valores de referentes nacionales

Lucila Lehmann, referente del espacio de Elisa Carrió en Santa Fe y precandidata a diputada nacional junto a López Molina, señaló que la lista “Vamos Juntos” representa “al PRO de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia (Bullrich) y María Eugenia Vidal y a la Coalición Cívica de Lilita (Carrió)”.

“No es solamente ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso. Esta elección va a servir para evitar que sigamos empeorando. Desde allí tenemos que trabajar para volver a ser gestión en 2023 y salir adelante”, aseguró Lehmman.

Privilegios a los amigos del poder y daño a Santa Fe

Consultados por los medios sobre las visitas a la quinta de Olivos durante el confinamiento estricto, los dirigentes de Juntos por el Cambio dijeron que “usar la figura presidencial y la pandemia para disfrazar a las reuniones sociales o intereses partidarios o personales de actos propios de la función es de una degradación institucional muy preocupante, además de dañino para la sociedad que sólo espera una gestión profesional y eficiente”.

Asimismo, se refirieron a la nueva ley de biocombustibles que regirá hasta el 2030. “Se reduce el corte de biodiésel del 10% al 5%, un golpe durísimo para la industria, que tiene en la provincia de Santa Fe, al 80% de la capacidad instalada del país”, cuestionaron José Corral y Roy López Molina.