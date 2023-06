Verónica GEESE “tengo propuestas concretas para ser Senadora”

Las Colonias como destino turístico ¿te parece una locura?, pensémoslo un poco: tenemos historia como para escribir mil novelas, fiestas y tradiciones impresionantes, comidas excelentes y de todos los tipos, una naturaleza más que hermosa, comunas y ciudades tranquilas, gente amable y con empuje y mil cosas más.

¿Qué nos falta? unirnos como departamento para armar un Plan Regional de Turismo Histórico con metas a corto y largo plazo, en el que pongamos en valor y potenciemos el trabajo que ya hacen algunas comunas y ciudades por convocar al turismo de cercanía, al de fin de semana, al turismo provincial y le agreguemos ideas ambiciosas pero realizables, para que no nos perdamos esta oportunidad que nos vendría muy bien económica, social y culturalmente.

Tenemos una industria importante y diversificada, la producción del campo que históricamente nos caracteriza, nos falta desarrollar el turismo como otra gran fuente de empleos y agregado de valor. En Argentina hay más de 1.5 millones de personas empleadas en este sector, es decir aprox un 7% de todos los empleos del país, en Las Colonias no estamos aprovechando esa capacidad de generar una mejor economía, arraigo de los jóvenes y mejor calidad de vida que este sector podría darnos.

¿Qué tiene que ver una senadora con eso? TODO. Puede organizar a todos los actores: comunas, municipios, sector empresario, sector educativo, conseguir las obras, los fondos, los consensos políticos y sociales, etc. ¿No te lo imaginás al senador haciendo todo esto? eso es porque hace falta gente nueva para que la política haga cosas diferentes, para salir de la comodidad y poder re pensar las oportunidades que tenemos. YO NO ME CONFORMO, VOS NO TE CONFORMES.