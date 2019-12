Claudio “Castor” Soria será el nuevo DT de Juv Unida de Humboldt temporada fútbolistica 2020

Conversando con el Presidente de la entidad nos manifestó que se trató en C.D cual seria el perfíl del D.T y que plantel se tendria para ya tener definido el trabajo que será de Pre Temporada y surgio el nombre de Claudio “Castor” Soria una persona que conoce la Liga Esperancina y era su deseo venir a dirigir en esta institución ,ya se llegó a un acuerdo y volveria Ferreyra a dirigir inferiores y tercera división ya que se siente comodo y solo ayudo a completar el campeonato 2019.

Se apostara darle oportunidad a muchos jovenes que tiene la institución tanto en el plantel de 1° ,3era y 5ta Div para que esten conformando los planteles superiores mas jugadores que se tratará de ubicar en las lineas que se necesiten . Las instalaciones y el predio del cartódromo estan preparadas para las actividades al comenzar con las practicas.Foto fmspacio

