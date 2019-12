Se desarrolló asunción de autoridades Comunales y renovación de comisión de Comuna Colonia Rivadavia (VER 58 FOTOS)

El dia 11 de diciembre del 2019 fue la asunción de autoridades Comunales y renovación de comisión de Comuna Colonia Rivadavia

Estuvieron presentes:

Marcelo Cerutti – Presidente Comuna de Cavour

Fernanda Bo. Mora – Presidente Comuna de Felicia

Hugo Salera – Presidente Comuna de Soutomayor

Duilio Rohrmann – Presidente Comuna de Humboldt

Luis López Ferro – Referente movimiento acción radical

Mónica Burgardt de Ranieri – Directora Esc. 339 Bernardino Rivadavia

La comuna hizo reconocimiento a miembros saliente, Roque Longoni

Jose Holzmann que estuvieron 32 años acompañando la comuna desde 1987 – 2019

Por otra parte Jimena Senn, hizo llegar una nota felicitando a Néstor Reidel por la reelección como presidente comunal.

El presidente Néstor Reidel

dirigió unas palabras en agradecimiento a todos los presentes

miembros comunales, empleados y a su familia.

