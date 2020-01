El Dt Soria aprobó la llegada de Javier Felipe a las practicas del equipo de 1° Div.

Un jugador que nacio en las canteras de Los Ñatos y que luego fue a dististas categorias del fútbol Nacional el último año participo en Asoc Dep Juventud de Esperanza acompañando a su hno Francisco que estuvo de DT

Please follow and like us: