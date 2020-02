Se disputará en dos Zonas Fútbol Liga 2020 zona norte 13 equipos la Sur 12

PRIMERA Y TERCERA 2020

MÁS DE LO MISMO

Nuevamente, se dispondrán dos zonas, Norte y Sur. La Norte este año con 13 equipos y la Sur con 12.

Como ocurre los últimos años, los 3 clubes de Esperanza de la Norte pasan a la Sur y viceversa.

A la Sur, en lugar de Independiente de San Agustín, pasa Atlético Pilar, mientras que en la norte entrarán los debutantes: Alumni de Laguna Paiva y Deportivo Elisa.

Después, lo de siempre. 8 clasificados por zona a Octavos de Final y ya conocen el resto.

La Copa? Al no haber variantes en el formato de los últimos años, las fechas estarán ajustadas, por lo que al parecer, la Copa se jugaría de la misma manera que la edición anterior, aunque no sabemos cómo harán para incorporar al que quede en el puesto 13° de la Zona Norte. Cuando tengamos los detalles de la Copa, estaremos informando.

