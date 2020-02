Los nadadores del CAJU listos para la última fecha de natación Río Uruguay este sábado unirán Uruguay-Argentina nadando a puro CORAZÓN Salto-Concordia siendo los más chiquitos Lucio 13 Agustina y Florencia 14 Lucia con 15 Airton 17 Camila con 20 años los 7 serán de la partida juntos y en equipo tratarán como siempre regalarles algún podio a su institución y localidad de Humboltd..han trabajado durísimo y esperamos lleguen todos para abrazarse con sus padres qué en caravana como siempre ya el viernes estarán viajando…

Please follow and like us: