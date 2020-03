Ante el partido revancha frente al equipo Atl y Tiro de Reconquista por el Torneo Federativo que se disputará en el estadio Batistín Salvetti por directivas organizativas se da a conocer este comunicado.

Además se comunica que el Club quiere atender de la mejor manera a esta institución y todos debemos aportar para que asi sea .

