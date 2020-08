COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE, GAS NATURAL Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE HUMBOLDT LIMITADA.

Matricula I.N.A.E.S N° 9161 Provincial N° 1486 Tel. 03496-480182 Av. San Martin 1628 (3080) Humboldt (Pcia. de Santa Fe)

Humboldt, Agosto de 2020.-

COMUNICA

De acuerdo a lo resuelto por su Consejo de Administración, y lo sancionado por Ordenanza Comunal Nº 18/2020 del 30/07/2020 y a lo previsto en el Art. 4º de la Resolución ENARGAS I/910 del 09/10/2009, a partir del 24/08/2020 quedará abierto el Registro de Oposición y Observaciones de la Obra: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL DE HUMBOLDT, pudiendo los futuros usuarios beneficiarios del proyecto realizar las observaciones y oposiciones que consideren conveniente, para lo cual deberán acreditar su identidad e interés. A tales efectos se encuentran a su disposición el Proyecto y el Registro en la sede de la cooperativa, sito en Avda. San Martín 1628 de Humboldt, de lunes a viernes de 7 a 14 hs., por un plazo de 30 días. Asimismo se cumple en dar a publicidad el:

ANEXO II

1- Nombre de la obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL DE HUMBOLDT

2- Delimitación catastral: Corresponde a la localidad de Humboldt, perteneciente al departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, según plano aprobado por Litoral Gas con fecha 12/03/2020.

3- Cronograma de ejecución y definición de etapas: 48 meses, años 2020/2021/2022/2023/2024 Red Domiciliaria (20.555 m).

4- Ejecutor: Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Gas Natural y otros Servicios Públicos de Humboldt Limitada.

5- Monto de la Obra: $ 35.621.782 (IVA Incluido).-

6- Erogaciones Totales: a) La distribuidora: Ninguna. b) La cooperativa: $ 4.452.723 c) Los interesados: residenciales, (550 propiedades), $ 31.169.059 a razón de: De Contado (Incluye IVA): Básico = $ 28.335,51/Vivienda más un Aporte por Frente = $ 1.198,81 x metros de frente. Los lotes en esquina aportan por la mitad de los metros de frente.

7- Modalidad de Pago con especificación del cronograma respectivo: Los beneficiarios con integración de capital social cooperativo. Aportes de contado o financiado en 6, 12, 18 o 24 meses a partir del inicio de la obra con un interés anual del 30 % cuyo importe se ajustará con el incremento del costo total de la obra, de acuerdo con lo previsto en el proyecto, el cual se encuentra en la Cooperativa para su consulta. La obra incluye la reparación de veredas, pero no la bajada de servicio.

8- Financiamiento externo: No está previsto.