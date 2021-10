Hoy miércoles 27 octubre se disputa la 2da Fecha de las revanchas de LEF en 3ra y 1° División

Programación 1era y 3era División Torneo Clausura: 2da fecha miércoles 27 de octubre a las 20:30 hrs

Zona Norte:

DF Sarmiento vs US Domingo

Juv. Paiva vs Dep. Elisa

Tiro federal vs Unión

SM Progreso vs SyD Alumni

Libre: Bme Mitre

Zona Centro:

Libertad de Nelson vs Atl. Franck

JU Humboldt vs Boca de Nelson

Atl. Pilar vs Defensores

SyD Argentino vs Atl. Sarmiento

Libre: San Lorenzo FBC

Zona Sur:

Central SC vs Belgrano SA

Sta Clara FBC vs AD juventud

Sp. Del Norte vs Arg. López

Independiente SA vs U. Progresista

Libre: Atl. Libertad