Juv Unida de Humboldt empató 1 a 1 frente a Selva Copa Federación partido inicial

Cuando ya parecia que se terminaba el 1° Tiempo en el estadio Batistín Salvetti y parecia que terminaria con un 0 – 0 logra el gol de diferencia por medio de Luna al desiquilibrar a los 44 mts 1° tiempo . El arquero local venia de salvar en tres jugadas y tuvo que trabajar mas que el arquero Diaz que tambien debio actuar con salidas y los ñatos no pudieron definir.

En el segundo Tiempo los primeros 15 minutos no se sacaron diferencias hasta Soria cambia el plan y hace ingresar a imhmoff y Mehring

hasta que a los 16 minutos Regalini en un tiro libre colocó en el angulo el remate y Diaz no pudo detener .Con anterioridad habia echo 2 cambios ingresaba Mena yTibalbo .los jugadores sentian la alta temperatura .Sirini se transformaba en los 25 minutos del 2do tiempo en figura

Dos cambios Escobar x Maxi Enrique en Los Ñatos y Cordoba x Maldonado y se fue expulsado zubian por doble amarilla reclamos ante un penal que no le dieron a Barcos sobre el final

Asi se llega al final y el empate dio alivio a los 2 equipos que volveran a verse el proximo domingo tras este empate de 1 a 1 correcto partido.

Árbitros Liga Rafaelina: Rodrigo Perez, Marcos Bauer, Facundo García y Leandro Aragno. correcta participación